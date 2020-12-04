РИАМО - 4 дек. На онлайн-платформе «Активный гражданин» в Москве началось голосование, результаты которого позволят выбрать наиболее удобные пункты приема новогодних елок, также жители смогут предложить новые адреса для организации дополнительных площадок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Голосование стартовало в рамках экологической акции «Елочный круговорот».

«Сдать на переработку отслужившие праздничные деревья можно абсолютно бесплатно в специальных пунктах приема, которые откроются во всех округах столицы в январе», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что популярность акции «Елочный круговорот» растет с каждым годом.

Перед сдачей с елки нужно снять мишуру и украшения. Деревья перерабатывают в щепу, которую в дальнейшем используют при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп, а также в вольерах, где содержатся животные.