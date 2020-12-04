РИАМО - 4 дек. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Анатолий Чубайс назначается спецпредставителем президента по связям с международными организациями, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее Чубайс покинул пост председателя правления «Роснано», который занимал с 2008 года. Компанией теперь руководит Сергей Куликов. ​