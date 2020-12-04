РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Люберецкая городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации, который не выплачивал сотрудникам зарплату, говорится в сообщении прокуратуры Люберец.

Руководитель организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

«По версии следствия, обвиняемый не выплатил 28 работникам организации заработную плату на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. При этому у руководителя организации имелась реальная возможность для оплаты труда работников, однако денежные средства были направлены на иные цели. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.