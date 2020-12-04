РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Сотрудниками прокуратуры было направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в контрабанде сильнодействующих веществ, в суд Люберец, говорится в сообщении прокуратуры Люберец.

Городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя горокруга Люберцы, гражданина Луганской Народной Республики, обвиняемого следственными органами в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

«По версии следствия, гражданин заказал и получил в одном из отделений почтовой связи горокруг Люберцы Московской области посылку с сильнодействующими веществами в виде двух флаконов с жидкостями массой 9,61 грамма и массой 8,79 грамма соответственно, которые незаконно посредством почтового отправления были перемещены на территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Гражданин был задержан сотрудниками полиции 27 января 2020 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий, при проведении личного досмотра у последнего было обнаружено и изъято международное почтовое отправление на его имя с находящимися внутри сильнодействующими веществами.

«Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме и раскаялся. Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого органами предварительного расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отмечается в сообщении.