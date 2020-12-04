РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Сотрудника полиции из подмосковных Люберец осудили за должностное преступление в виде лишения права занимать должности в государственных правоохранительных органах сроком на 3 года, говорится в сообщении прокуратуры Люберец.

Люберецким городским судом Московской области рассмотрено уголовное дело по обвинению участкового уполномоченного второго отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ, а именно, в превышении должностным лицом полномочий.

«Подсудимый, являясь должностным лицом, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, выразившиеся в воспрепятствовании написанию заявлений о совершенном в действительности в отношении него тяжком преступлении», - говорится в сообщении.

Подсудимый как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия вину в инкриминируемом преступлении не признал.

«Приговором суда от 11 ноября 2020 года подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности в государственных правоохранительных органах сроком на 3 года», - завершается в сообщении.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой.