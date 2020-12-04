РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско вручил продуктовые наборы участникам Великой Отечественной войны в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

3 декабря Дениско приехал к участнику ВОВ Ивану Пшеничкину, чтобы вручить продуктовый набор и подарочные книги, посвященные 75-летию Победы. В этом году ветерану исполняется 95 лет. Юный тракторист в 16 лет стал красноармейцем и освоил реактивные установки под названием «Катюша».

«Особенно важно в нынешней ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, уделять ветеранам самое пристальное внимание, позаботиться о том, чтобы они были обеспечены продуктами, лекарствами и всем необходимым», - подчеркнул Дениско.

Также депутат посетил заслуженную летчицу, единственную в мире женщину-пилота первого класса Инну Копец и привез ей продуктовый набор и памятные книги.