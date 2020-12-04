РИАМО - 4 дек. На Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье автобус для перевозки рабочих столкнулся с легковым автомобилем, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 39-м километре ЦКАД произошло столкновение автобуса для перевозки рабочих с легковушкой Volvo. Автобус в этот момент был без пассажиров», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что столкновение легкое, пострадавших нет.

Ранее пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщала, что погибших в ДТП на подмосковных дорогах за 11 месяцев 2020 года снизилось на 9%.