РИАМО - 4 дек. Проходка еще одного тоннеля Троицкой линии столичного метрополитена подошла к концу, между станциями «Университет Дружбы Народов» и «Улица Новаторов» щит прошел больше 2,7 тысячи метров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Щит работал на глубине до 30 метров под домами районов Обручевский и Коньково.

«Строительство идет активно на всех участках первой очереди», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что работать в условиях уже сформировавшегося города схоже с работой хирурга на «городском теле».

«Открытие линии улучшит транспортную доступность районов с населением более миллиона человек. Ожидаем, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно», - отметил Собянин.