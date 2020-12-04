РИАМО - 4 дек. Проходка еще одного тоннеля Троицкой линии столичного метрополитена подошла к концу, между станциями «Университет Дружбы Народов» и «Улица Новаторов» щит прошел больше 2,7 тысячи метров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Щит работал на глубине до 30 метров под домами районов Обручевский и Коньково.
«Строительство идет активно на всех участках первой очереди», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что работать в условиях уже сформировавшегося города схоже с работой хирурга на «городском теле».
«Открытие линии улучшит транспортную доступность районов с населением более миллиона человек. Ожидаем, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно», - отметил Собянин.
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