РИАМО - 4 дек. В Домодедове местный житель, обвиняемый в убийстве сожительницы, предстанет перед судом для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В отношении 25-летнего молодого человека собрали достаточные доказательства.

«В апреле 2020 года мужчина, находясь вместе со своей сожительницей в квартире, внезапно нанес женщине не менее семи ножевых ранений. Женщине удалось выбежать в подъезд, однако она скончалась на лестничной клетке до приезда врачей», - говорится в сообщении.

Мужчине провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, согласно заключению которой он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.