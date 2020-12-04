РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 дек. Более 20 человек задержали полицейские по результатам очередного рейда в рамках операции «Безопасный дом» в микрорайоне Силикат Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники Котельниковского отдела полиции совместно с администрацией города провели рейд в рамках операции «Безопасный дом» в микрорайоне Силикат. В ходе рейда была проведена профилактическая операция, направленная на установление лиц без определенного места жительства, а также осуществлялась проверка на выявление лиц, нарушающих миграционный учет Российской Федерации.

«В результате проверки в Котельниковский отдел полиции доставлен 21 человек, составлено девять административных протоколов. За совершение кражи из помещения задержан гражданин, который в содеянном сознался», - говорится в сообщении.