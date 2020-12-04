РИАМО - 4 дек. Победителями конкурса «Московское качество - 2020» стали 27 предприятий Московской области, награждение прошло в конце ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«По итогам шестого престижного конкурса «Московское качество» 27 лучших предприятий Подмосковья в 21 номинации названы победителями. Это 25% от всех участников мероприятия», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Определение лучших продуктов проходило с мая по ноябрь 2020 года в три этапа.