РИАМО - 4 дек. Более 45 тысяч резидентных парковочных разрешений оформили москвичи с начала 2020 года, на сайте mos.ru подали 44% заявок, сообщается на сайте «Московского паркинга».

«Самое большое число заявок на резидентные разрешения (5911) оформили жители Хамовников, также в пятерку лидеров вошли Пресненский (5380), Таганский (4830), Тверской (2857) и Басманный (2727) районы», - говорится в сообщении.

Резидент может подать заявление на оформление нового разрешения за 2 месяца до окончания действия предыдущего.

Разрешение позволит горожанам бесплатно оставлять автомобили на уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет по выбору.