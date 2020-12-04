РИАМО - 4 дек. За последнюю неделю ноября число нарушений масочного режима среди пассажиров снизилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Количество нарушений уменьшилось на 44 тысячи.

«За неделю с 16 по 23 ноября в общественном транспорте выявлено около 232 тысяч пассажиров без маски, из них 110 тысяч в автобусах и около 122 тысяч в электропоездах», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что лучших результатов удалось достичь благодаря увеличению числа контролеров.

За прошлые недели для проверки соблюдения масочного режима было задействовано рекордное число инспекторов: более 2,2 тысячи волонтеров, 2,1 тысячи сотрудников правоохранительных органов, более 700 сотрудников перевозчиков общественного транспорта региона – всего почти 5 тысяч человек.

За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- 5 тыс человек записались на прививку от Covid‑19 в Москве за первые часы приема. В столице в пятницу открыли 70 пунктов вакцинации от коронавируса, первые прививки начнут ставить уже 5 декабря.

- Жители Подмосковья теперь могут обращаться на номер «122» по вопросам о Covid‑19. Кол-центр работает по будням с 07:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 13:00.

- Врачи и учителя частных учреждений Москвы также могут записаться на вакцинацию от Covid‑19. Прививки начнут ставить с 5 декабря.

- В Москве 1,5% привитых вакциной «Спутник V» заболели Covid‑19. Уже более 20 тысяч человек получили в рамках пострегистрационных клинических исследований обе дозы вакцины.

- Москвичам рассказали, как будет проходить процедура вакцинации от Covid‑19. Вакцинация будет идти каждый день с 8:00 до 20:00. Записаться смогут горожане от 18 до 60 лет, имеющие прикрепление к городским поликлиникам.

- За последние сутки в столичные больницы направили 1300 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 человек.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.