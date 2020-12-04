РИАМО - 4 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил лауреатов губернаторской премии «Мы рядом» в ходе церемонии награждения, которая прошла в онлайн-формате.

В 2020 году было подано 9210 заявок на участие в премии губернатора Подмосковья.

«Вот мы впервые в таком формате проводим эту премию, которая стала традиционной. Седьмой раз мы поощряем, выделяем, говорим слова благодарности самым добрым, самым неравнодушным людям Подмосковья. Их, конечно, гораздо больше, чем 10 тысяч заявок, которые мы получаем каждый год, и уж точно все, кто в них участвует, это люди очень тонко, очень по-особенному чувствуют нужды людей и всегда стараются им помочь», - сказал Воробьев.

Он добавил, что сейчас из-за пандемии нельзя встретиться с лауреатами лично.

«Но я точно знаю, что придет время, когда наша премия вновь соберет в одном зале всех самых пассионарных, всех самых ярких людей. Сегодня мы вручаем 180 премий тем, кто удостоился признания нашего жюри», — добавил губернатор.

Он еще раз поблагодарил всех участников и членов жюри. Также губернатор отдельно поздравил врачей.

«Совершенно очевидно, что год выдался особенный на эти экстремальные события. И, куда бы и когда бы я ни заходил в госпитали, ковидные госпитали, очень приятна высокая оценка наших врачей, медсестер, просто специалистов, которые кормят, помогают <…>. Все это имеет очень важное значение», - добавил Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье порядка 30 тысяч врачей спасают жизни людей.

Церемонию вручения премии провел шоумен, актер Иван Ургант.

Лауреатов премии «Мы рядом» также поздравили звезды эстрады и спортсмены.

В премии было представлено четыре номинации: «Медицина и здравоохранение»; «Волонтерство и благотворительность»; «Культура и образование»; «Промышленность и социально ориентированный бизнес». ​

«Мы рядом» - такое название получила губернаторская премия «Наше Подмосковье» в этом году. Ее посвятили людям, которые борются с пандемией коронавируса.

Лауреатами премии в этом году стали 180 человек.

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» учреждена в 2013 году. Она присуждается за социальные проекты, направленные на развитие региона.