РИАМО - 4 дек. Открытие перинатального центра, который построили в Коммунарке на 60%, запланировано на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Перинатальный центр в Коммунарке станет первым акушерским стационаром на территории новой Москвы. Его открытие, запланированное на 2021 год, позволит увеличить количество коек и создать комфортные условия для мам и малышей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В новом центре будут располагаться приемное отделение с экстренным операционным блоком, отделения патологии беременности, предполагающее 30 коек, два акушерских физиологических отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, реанимации новорожденных на девять кувезов, анестезиологии и реаниматологии для рожениц на шесть коек.

Также в перинатальном центре разместят родовое отделение с операционным блоком на две операционные, женскую консультацию, клинико-диагностическая лабораторию (экспресс) и отделение ЭКО.

Бочкарев добавил, что в рамках второй очереди строительства на территории Коммунарки появятся детский и инфекционный корпусы, поликлиника, подстанция скорой медицинской помощи, комплекс лучевой терапии, а также вертолетная площадка с диспетчерским пунктом. Объекты готовы более чем на 80 процентов. Завершение работ намечено на 2023 год.

За три года в рамках Адресной инвестиционной программы в столице будет построено 64 объекта здравоохранения.