РИАМО - 4 дек. В музейном комплексе памяти Зои Космодемьянской пройдет марафон, в котором соберутся представители федеральных, региональных и муниципальных военно-патриотических музеев Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

На встрече музейщики не только обсудят будущие совместные проекты, но и проведут музейный марафон. Они расскажут о концепции, героях, традициях и экспонатах своего музея, а также о том, какой вклад внес каждый музей в дело изучения истории и увековечивания памяти битвы под Москвой. Начало мероприятия в 12:00.

«Мы вступаем в год 80-летия контрнаступления советских войск под Москвой. Для нас это очень личная дата, потому что мы живем в Подмосковье, где каждый участок земли – мемориальный. В 1941-м Подмосковье было единой линией обороны. Сегодня оно должно стать единой линией памяти и благодарности. Наш музей «Зоя», посвященный контрнаступлению советских войск под Москвой, будет именно той площадкой, которая объединит музейщиков, ученых, краеведов и жителей Московской области», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Битва под Москвой была главным и решающим событием первого года Великой отечественной войны. Именно под стенами столицы немецкая армия впервые потерпела серьезное поражение. Миф о непобедимости армии третьего рейха был развенчан навсегда.

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