РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Начальник территориального управления «Малаховка-Красково» Ольга Байкова 10 декабря проведет личный прием жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Встреча пройдет в дистанционном формате.

«Личный прием жителей поселка Красково проведет начальник территориального управления «Малаховка-Красково» Ольга Байкова 10 декабря в 15:00. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией встреча пройдет дистанционно», - говорится в сообщении.

Запись на встречу начнется 7 декабря по телефону: 8(495) 501-55-90.

Ранее в декабре Байкова провела прием жителей поселка Малаховка.