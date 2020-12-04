РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. В социальных сетях Красковского культурного центра размещен видео мастер-класса по декоративно-прикладному искусству «От сердца к сердцу», посвященный Международному дню инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Мастер-класс подготовила Ольга Щекина, руководитель арт-студии «Радуга» Красковского Культурного центра. Она покажет, как простой лист бумаги можно превратить в яркую и красивую поделку», - говорится в сообщении.

Для занятия вам понадобятся: цветная бумага, ножницы, карандаш, линейка и клей. Видео доступно в социальных сетях ВКонтакте и Instagram: https://vk.com/kraskovo_kkc, https://www.instagram.com/kkc_kraskovo/.