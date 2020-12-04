РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Написать письмо главному волшебнику страны и рассказать в нем о своем заветном желании могут жители городского округа Люберцы, 1 декабря в Наташинском парке заработала Почта Деда Мороза, сообщается в Instagram-аккаунте люберецких парков.

«В Наташинском парке, как и во многих парковых зонах Подмосковья, 1 декабря стартовала акция «Почта Деда Мороза», организованная министерством благоустройства Московской области совместно с благотворительным фондом «Путь детства». Волшебный ящик расположен на центральной площади у амфитеатра», - говорится в сообщении.

Планируется, что в середине декабря в Наташинском и Центральном парках откроются резиденции Деда Мороза, где также будут установлены волшебные ящики для его почты. Все письма будут доставлены в Великий Устюг.