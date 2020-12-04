РИАМО - 4 дек. На 4,4% сократилось число преступлений в Подмосковье за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего зарегистрировано 67,9 тысячи преступлений, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В связи с ростом количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, родителям необходимо особое внимание уделить досугу своих детей, важно знать с кем они общаются и чем увлекаются», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он добавил, что бдительность и внимание взрослых может уберечь подростка от необдуманных действий.

Число убийств сократилось на 16,3 %, грабежей - на 6,2 %, квартирных краж – на 31,5 %, угонов - на 25,7 %.