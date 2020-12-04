РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Люберецкое управление социальной защиты населения информирует жителей округа о работе системы «виртуальный эксперт», которая позволяет узнать перечень мер социальной помощи в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Ответив на несколько вопросов эксперта, пользователь получает выписку с перечнем мер поддержки. В зависимости от категории и жизненной ситуации для каждого гражданина определяется свой пакет мер и список инстанций, куда он может за ними обратиться», - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться сервисом виртуального эксперта по соцподдержке, необходимо зайти на региональный портал госуслуг по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/category/15570 и ответить на все вопросы экспертной системы. По итогам анкетирования автоматически сформируется выписка с указанием точного наименования государственных и муниципальных услуг, а также сроков их получения.

В настоящее время в регионе можно получить 191 государственную услугу онлайн.