РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. В 2020 году в городском округе Люберцы заменили асфальтовое покрытие на территории двух детских садов и трех школ, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего в текущем году заменен асфальт на территории двух детских садов: №1720 и №28, а также трех школ: №№25, 52, 2. Например, на территории школы №25 в Люберцах работы сделаны на участке от входа в школу до спортивного комплекса», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что если у горожан есть вопросы или пожелания по данной теме, они могут оставлять их под постом на официальных страницах главы в социальных сетях или отправлять на его личную электронную почту: glava@lubreg.ru.