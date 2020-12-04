РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на пересечении улиц Ленина и Школьная столкнулись две иномарки, пострадала 21-летняя девушка, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Подольску.

«В микрорайоне Климовск на пересечении улиц Ленина и Школьная 3 декабря в 11:20 произошло столкновение автомашин Volvo и Hyundai. За медицинской помощью обратилась 21-летняя пассажирка автомашины Volvo», - сказал сотрудник.

Пострадавшей назначили лечение по месту жительства.