РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Ветеран из Подольска получил областную литературную премию имени Антона Чехова «Служение общему благу», сообщается на сайте администрации округа.

4 декабря состоялась онлайн-церемония вручения областной литературной премии имени Чехова «Служение общему благу». Среди победителей житель Подольска, участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Отечественной войны I степени, ордена Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды Георгий Баранов.

«От имени министерства культуры Московской области диплом лауреата премии имени Чехова «Служение общему благу» Баранову вручила заместитель главы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот», - говорится в сообщении.

Также ему подарили цветы, книгу о музее-заповеднике Чехова и сборник о подольчанах «Мужеству забвенья не бывает…», изданный администрацией округа к 75-летию Великой Победы. Школьники передали открытки, подготовленные к 79-летию начала контрнаступления советских войск в битве за Москву.

«Для меня честь поздравить Георгия Михайловича с этой заслуженной победой. Это удивительный человек, которого очень любят и уважают в Подольске. Он умеет радоваться жизни и с присущим ему юмором относится к жизненным перипетиям. Желаю ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии созидания, благополучия и дальнейших творческих успехов!» - сказала Ропот.

Баранов является автором книг «Ради жизни на земле», «1001 анекдот обо всех и обо всем», сборника стихов «На памятных дорогах войны», а также «Комбат», изданной в 2020 году к 75-летию Великой Победы. 10 лет назад он основал клуб веселых ветеранов имени Василия Теркина.

«В этот непростой период завершается работа над специальным сборником анекдотов в помощь борьбы с коронавирусом «Подольская юморная вакцина — антивирус «Ковид-19». Ранее я передавал в больницы свой первый сборник «1001 анекдот обо всех и обо всем» и получил хорошие отзывы от врачей и пациентов», - добавил Баранов.

В 2020 году в конкурсную комиссию поступило 65 заявок от жителей Подмосковья. Лауреатов премии поздравила заместитель министра культуры Московской области Валентина Лиханова.

«В этом году было беспрецедентное количество заявок, и мы всей конкурсной комиссией упорно работали и отобрали три лучших. Особенно отрадно, что в год 75-летия Победы одним из победителей стал ветеран Великой Отечественной войны. От души поздравляю наших лауреатов, желаю творческих успехов и крепкого здоровья!» - сказала Лиханова.