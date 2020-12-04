РИАМО - 4 дек. Жилые комплексы «Акваполис» в Солнечногорске и «Белые Росы» в Котельниках достроит Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья, свыше тысячи обманутых граждан ожидают свои квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Фонда защиты прав дольщиков региона.

Региональный фонд приступает к формированию дорожных карт по завершению строительства двух ЖК. В перечень процедур уже включены получение решения Арбитражного суда о передачи всех прав на объект подмосковному Фонду, строительно-техническая экспертиза, проектно-изыскательские работы, определение подрядной организации, а также получение нового разрешения на строительство.

«Региональный Фонд дольщиков совместно с руководством городских округов будет оперативно решать все вопросы по процедурам согласования и прохождения документации данных долгостроев», – отметил директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Виталий Донченко.

Он добавил, что выход на стройплощадки вместе с завершением строительства корпусов ЖК запланирован на 2021 год. Жилая площадь комплекса «Белые Росы» составляет свыше 50 тысяч квадратных метров, а «Акваполиса» – 15 тысяч квадратных метров.

Разрешение на строительство комплекса «Белые Росы», возводившегося ООО «СтройКомфорт», получили в 2013 году. С тех пор дольщики ожидают свои квартиры в оставшихся двух корпусах комплекса. Недострой вместе с более чем 950 обманутыми гражданами достались властям региона. Часть судебных дел по организации и ее учредителям завершена.

«Акваполис» перестали строить в 2017 году. На текущий момент в ожидании своих квартир пребывает порядка 200 граждан. ООО «ЦСТ-Гермес», который взялся за строительство ЖК, довел объект до 30% готовности, система подключения к коммуникациям в имеющийся результат не входит. Процедура банкротства организации ведется с 2019 года.