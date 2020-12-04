РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. В школах Московской области подвели итоги конкурса общественного признания «Любимый учитель», в Балашихе свои голоса отдали почти 13 тысяч школьников из 44 общеобразовательных учреждений городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Это состязание, где оценку педагогическому мастерству дают учащиеся 7-11 классов с помощью тайного голосования, которое состоялось 17 сентября. В пятницу в Балашихе в формате видеоконференции учителей поздравили депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и замглавы администрации Лилия Татевосян. Учитель химии Наталья Калашникова, которая более 20 лет преподает в школе №1 и уже второй год подряд становится победителем конкурса «Лучший учитель».

«Я думаю, что заслужила такую высокую награду, как любовь детей, потому что это взаимно. Без любви к детям работать в школе нельзя. Учителем я решила быть еще в начальной школе и считаю, что у преподавателя должно быть два качества – справедливость и строгость. Их ценят дети любого уровня знаний», – поделилась Калашникова.

Она добавила, что поскольку они учителя старой закалки, им приходится труднее, чем молодым в связи с изменением образования, но они стараются идти в ногу с молодежью и работать на новом уровне.

Ученики ценят Калашникову за доброту, справедливость и педагогический талант. По их словам, опытный учитель может найти подход к любому ребенку и заинтересовать предметом каждого в своем классе.

«В эту школу я перешел четыре года назад и попал в класс Натальи Алексеевны. До этого у меня были проблемы с химией, я ее не любил. У нее настолько правильный подход к урокам и подбору тем, что я начал понимать предмет, и он даже мне начал нравиться. Возможно, когда я буду сдавать ЕГЭ, выберу химию», – отметил ученик школы Константин Кулаков.

Фотографию Натальи Калашниковой разместят в альманахе, посвященном балашихинским победителям конкурса «Любимый учитель». Альбомы со снимками лидеров состязания будут изданы в каждом из 34 муниципалитетов-участников.

В 2020 году инициатором проведения конкурса «Любимый учитель» стал областной центр поддержки социальных и общественных инициатив. Содействие ему оказали Московская областная дума и министерство образования региона.