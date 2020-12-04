РИАМО - 4 дек. Переселение в дом по реновации стартовало для 216 семей, новостройка располагается в районе Северное Измайлово на востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Жители трех пятиэтажек на улице 11-Парковая дом 57, корпус 3 и корпус 4, а также Щелковское шоссе, дом 60, получили предложения нового жилья в новостройке на улице Константина Федина, дом 13. Сюда запланирован переезд 216 семей. Процедура переселения разделена на три этапа. Это вынужденная мера в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции в Москве», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что район Северное Измайлово включает в себя 179 домов, которые включены в программу реновации. В них проживает 36 тысяч жителей. Для того, чтобы обеспечить волновое переселение, было подобрано 16 стартовых площадок.

Жителям пятиэтажек выдадут смотровые ордеры 4, 7 и 9 декабря. Раньше всех их получат жители дома по адресу: Щелковское шоссе, дом 60. Затем выдача ордеров состоится для жильцов 3 корпуса, расположенного на 11-й Парковой улице, дом 57. Последними их заберут жители 4 корпуса.

По требованиям Роспотребнадзора, граждане должны соблюдать социальную дистанцию, а также применять средства индивидуальной защиты. В соответствии с ними будут работать Центры по информированию по переселению.

Программу реновации жилфонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается порядка миллиона москвичей.