РИАМО - 4 дек. В 2020 году в Московской области будет отремонтировано и благоустроено 63 воинских захоронения, на это потратят 14 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В настоящее время уже восстановлено 48 воинских захоронений в Клину, Егорьевске, Шаховской, Можайске, Ленинском и Богородском городских округах», - сказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Он добавил, что до конца года планируется восстановить еще 15 воинских захоронений в Можайском городском округе.