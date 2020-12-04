РИАМО - 4 дек. Блогера Станислава Решетникова из Раменского городского округа арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

2 декабря блогер показал в прямом эфире тело своей погибшей подруги, которую до этого выгнал на улицу во время очередного интернет-стрима.

«Однако в прямых эфирах, которые вел мужчина в сети Интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей», - говорится в сообщении.

У погибшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому.