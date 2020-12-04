РИАМО - 4 дек. 11 врачей из подмосковного Реутова были удостоены высоких наград Русской православной церкви за вклад в борьбу с Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Медали Московской епархии РПЦ и благодарственные грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия медицинские работники Центральной городской клинической больницы Реутова получили из рук настоятеля Троицкого храма отца Димитрия», – говорится в сообщении.

Всего к церковным наградам были представлены 11 специалистов.

«Врачи ежедневно прилагают все усилия, чтобы исцелить людей от страшной болезни. Низкий поклон им и огромная благодарность», – сказал настоятель Троицкого храма Димитрий Мурзюков.

Глава Реутова Станислав Каторов присоединился к поздравлениям медицинских работников, трудящихся в городском округе, на своей странице в Instagram.

«Пандемия Covid-19 заставила всех нас переоценить ценность каждой человеческой жизни и значимость героического труда медицинских работников. Ежедневно врачи, медсестры, санитары и фельдшеры выходят на передовую борьбы с опасным вирусом, рискуя своим здоровьем. Низкий поклон всем, кто сохраняет жизни и здоровье жителей нашей страны и не забывает о добрых делах в это непростое для всех время», – отметил градоначальник.

В июне 2020 года президент Владимир Путин РФ наградил орденами Пирогова сразу пять врачей из Реутова.