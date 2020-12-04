РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. В подмосковных Люберцах в пятницу министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Терюшков и глава городского округа Владимир Ружицкий возложили цветы к мемориалу в честь Дня начала контрнаступления советских войск против фашистских войск в битве под Москвой.

«79 лет назад произошло переломное событие в истории Великой Отечественной войны. Впервые армии врага был нанесен существенный урон. Это было первое крупное поражение, после которого наши деды и прадеды перешли в наступление», - сказал Терюшков.

Он отметил, что в Люберцах присутствующие собрались для того, чтобы почтить их память.

«Как сказал ведущий, наша святая обязанность - помнить, но я считаю, что нужно не только помнить, но и передать ту эмоцию другим поколениям. Мы - последнее поколение, которое застало наших дедов и прадедов, кто воевал и трудился в тылу. Их подвиг будет жить, пока жива память. Хочется им сказать огромное спасибо», - заключил Терюшков.