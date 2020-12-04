РИАМО – 4 дек. Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что 18% сотрудников ничего не раздражает в коллегах, сообщает Федеральное агентство новостей.

В опросе приняли участие более 1,6 тысячи человек из 361 населенного пункта России.

«Стрессоустойчивых граждан, которых ничего не раздражает в коллегах, оказалось 18%. Больше всего не нравятся в сослуживцах привычка курить (9%), сплетничать и хамить (по 7%)», - говорится в сообщении.

Третье место в рейтинге поделили лень и громкая речь — по 5% участников опроса. А медлительность, опоздание и некомпетентность набрали по 4% голосов.

38% опрошенных не имеют претензий к коллегам, работающим дистанционно. Однако есть факторы, которые вызывают раздражение и в удаленной работе. К ним относятся игнорирование звонков и сообщений – 7%, а также лень – 6%. А еще 4% сотрудников пожаловались на звонки в нерабочее время.