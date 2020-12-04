РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. Полицейские изъяли более 60 грамм героина у уроженца Средней Азии в подмосковной Балашихе, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД ФР по региону.

Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий около дома на улице Фучика задержали уроженца Средней Азии.

«В ходе личного досмотра сотрудниками полиции у злоумышленника в кармане куртки был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором содержались 40 шариков из полимера с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 60 граммов», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.