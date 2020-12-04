РИАМО - 4 дек. В ближайшие годы столица вместе с РЖД и Московской областью построят 10 станций Московских центральных диаметров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В ближайшие годы вместе с РЖД и правительством Московской области мы планируем построить и открыть свыше 10 новых станций», - написал мэр на своем персональном сайте.

Так, появится новая Петровско-Разумовская на МЦД-1, которая станет частью крупного транспортного хаба «Петровско-Разумовская». Сейчас на месте будущей станции идут подготовительные работы.

Станция Щукинская появится на МЦД-2, которую построят на месте станции Покровское-Стрешнево.

Еще построят станцию Марьина Роща на северо-востоке Москвы. Она сделает Москву ближе для 67 тысяч человек. А станцию Печатники построят на перегоне между Текстильщиками и Кубанской. Новый пересадочный узел в Печатниках объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро.

Станция Миньевская МЦД-4 - крупный транспортно-пересадочный узел, первая комфортная пересадка на метро после въезда в город.

На путепроводе через Минскую улицу появится одноименная станция, которая улучшит проезд до музея Победы на Поклонной горе. А с помощью станции Поклонной удастся улучшить транспортную доступность жителей микрорайона Сетунь.

Еще построят станцию Кутузовская на будущей соединительной ветке Киевского и Белорусского направлений МЖД.

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