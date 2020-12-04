РИАМО - 4 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг принял участие в заседании Координационного совета по развитию транспортной системы столичного региона, которое прошло в онлайн-формате под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Одной из ключевых тем стало строительство дорожно-транспортной инфраструктуры. В обсуждении приняли участие исполняющий обязанности министра транспорта РФ Александр Нерадько, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель генерального директора - начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «РЖД» Олег Тони, руководители профильных министерств и ведомств Московской области и Москвы.

«В этом году надеемся, что 90% ЦКАДа будет закончено. Останется 10% на следующий год. Сейчас необходимо составить схемы дорожного движения на пуск, чтобы в последнюю неделю декабря запустить еще порядка 100 км ЦКАДа», - отметил Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства в онлайн-режиме открыл после реконструкции станцию «Крекшино» будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД.

На совещании обсуждалось дальнейшее развитие проекта Московских центральных диаметров. В ноябре в Московском регионе были запущены два диаметра: МЦД-1 - от Одинцово до Лобни и МЦД-2 - от Нахабино до Подольска. В 2021-2022 годах планируется открыть МЦД-3 Зеленоград - Раменское и в 2022 - 2023 годах завершить строительство МЦД-4 Железнодорожный - Апрелевка.

«Когда запускался проект МЦД, задача была - сделать жизнь наших жителей комфортнее, сэкономить их время и деньги. Теперь, например, если едешь из Подольска в центр Москвы, тратишь на дорогу не час как раньше, а полчаса. По нашим подсчетам, 30 тысяч автомобилистов пересели на общественный транспорт», - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что важно не только открывать новые станции, но и обустраивать прилегающие территории.

«Это комплексная работа и тут все имеет значение - ТПУ, новые путепроводы и многоуровневые переходы, чтобы люди не стояли в пробках и не рисковали жизнью, перебегая через пути. Это то, о чем говорит президент, главное - безопасность. Наши совместные действия с РЖД позволили снизить смертность на 25% за год. Эту работу мы будем продолжать», - сказал губернатор.

Правительство РФ поддержало предложения Московской области по строительству путепроводов в местах пересечения одноуровневых переездов на МЦД. В этом году при поддержке федерального бюджета в размере 1 миллиард рублей на МЦД-1 начнется строительство путепровода в составе автодороги Северный обход Лобни.

А в 2021 - 2022 годы планируется приступить к строительству еще четырех путепроводов: на МЦД-2 - у пл. Опалиха и пл. Аникеевка в Красногорске, на МЦД-3 - у пл. Апрелевка в Наро-Фоминском округе, на МЦД-4 - у пл. Быково в Раменском округе. Проекты строительства разработаны Московской областью, на их реализацию предполагается предусмотреть федеральное финансирование в размере 10,2 миллиарда рублей.

По территории Подмосковья проходят 19 станций МЦД, из них на 3 станции Нахабино, Одинцово, Подольск приходится основная доля пассажиропотока. Строительство ТПУ у станций позволит обеспечить комфортную пересадку 90 тысяч автомобилистов на МЦД, что улучшит транспортную ситуацию на въезде в Москву. Объем финансирования из федерального бюджета на строительство ТПУ составит 15 миллиардов рублей.

Для ликвидации «узких» мест в Московской области ведется активное строительство автодорог. С 2013 года построено более 140 дорог общей протяженностью свыше 620 километров, из них 28 путепроводов через железную дорогу, 8 дорог в обходы городов. За 7 лет в Подмосковье отремонтировано более 18,5 тысячи километров дорог регионального и муниципального значений. На сегодняшний день в нормативном состоянии находятся 68% муниципальных и 66,4% региональных автомобильных дорог.

В 2020 году в Подмосковье планируется открыть движение на 15 новых дорожных объектах - это 31 километр новых дорог. Наиболее приоритетными объектами, которые ждут жители региона, являются путепровод через Ленинградское шоссе в составе Репинской развязки в Химках, реконструкция Путилковского шоссе в Красногорске, строительство развязки в Трехгорке городского округе Одинцовский. До 2024 года в планах построить еще 63 объекта, которые обеспечат среднегодовой прирост новых дорог не менее чем на 122 километра.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на дорогах регионального значения в Подмосковье проводятся комплексные мероприятия. В этом году построено 43 километра линий наружного освещения, 8,5 километра тротуаров в населенных пунктах, подходы к автобусным остановкам, установлено 20 км дорожных ограждений и более 200 светофоров. Также устанавливаются комплексы фотовидеофиксации, проводятся работы в местах дорожных аварий в течение 7 дней. C начала года число погибших в ДТП на автотрассах сократилось на 9%.

На железных дорогах самой распространенной причиной гибели является переход путей в неположенном месте. Устранение «народных троп» и проведение профилактических рейдов - самые действенные меры, за этот год ликвидировано 323 таких подходов и смертельные случаи в этих местах не повторялись.

Для организации экстренной медицинской помощи пострадавшим при ДТП в Московской области действует территориальный центр медицины катастроф с 18 реанимобилями и 2 вертолетами, на территории травмоцентров открыты 4 вертолётные площадки.

В результате системной работы по обеспечению безопасности дорожного движения за 8 лет спасено практически 1 тыс. жизней: в 2012 году зафиксировано 1840 погибших в авариях, а в 2019 году - 844 человек. По итогам 2020 года прогнозируется снижение около 10% (до 770 человек).