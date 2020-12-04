РИАМО - 4 дек. МТС Банк представил новое цифровое офисное пространство в Москве для сотрудников, в котором уникальные технологии сочетаются с комфортом и цифровыми возможностями, безопасностью, говорится в сообщении пресс-службы банка.

МТС Банк занимает восемь этажей здания около станции метро «Технопарк», общая площадь составляет 12,8 тысячи квадратных метров. Ремонт проходил в течение 2020 года — до и во время режима самоизоляции, когда большая часть команды работала из дома. В настоящий момент более 40% штата продолжает работать удаленно.

«Трансформируемые зоны и цифровые возможности пространства позволяют проводить онлайн-трансляции, видеоконференции с удаленным участием сотрудников от Москвы до Дальнего Востока. На всех входных зонах установлены Face ID — не нужно прикладывать пропуск к турникету, система распознавания лица пропустит сотрудника мгновенно», — говорится в сообщении.

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На втором этаже коворкинга расположены мультизона Медиарум, где вмещается от 50 до 350 человек, зоны для отдыха и переговоров, большой корпоративный фуд-корт. Часть мобильных рабочих мест не закреплена за сотрудниками, поэтому для входа в учетную запись достаточно ввести свой логин и пароль. Главная идея коворкинга — все поверхности предназначены для работы и отдыха.

Банк завершил ремонт и на других этажах: появились зоны для совместной и индивидуальной работы, а также чат-румы и акустические кабины с шумоизоляцией. Вдоль стен расположены зоны стендапа, возле которых команды смогут удобно собираться и проводить ежедневные стендап митинги, рисовать на них графики, делать заметки, использовать в виде scrum-досок.

Все этажи банка оборудованы кофе-румами — зонами, где можно перекусить, разогреть принесенную с собой еду или воспользоваться фудпоинтами с бесконтактной оплатой. Работникам доступны автоматами с готовыми завтраками, обедами, ужинами, а также легкими перекусами.

«Мы абсолютно уверены — для того, чтобы создавать крутые цифровые продукты, необходимо быть цифровым банком в первую очередь для внутреннего клиента — сотрудников», — сказала вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом МТС Банка Дарья Капранова.

По ее словам, сейчас многие компании задумались о том, чтобы снизить расходы и работать в удаленном режиме на постоянной основе. МТС Банк выбрал золотую середину — формат гибкого офиса без закрепленных рабочих мест с возможностью удаленного бронирования.

«Пандемия — это все-таки временное явление. И в будущем мы точно хотим собираться вместе, понимая важность непосредственного человеческого общения. Когда большая часть нашей команды работает на удаленке, мы используем это время, чтобы сделать рабочее пространство еще более комфортным», — заключила Капранова.