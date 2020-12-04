РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Возгорание в магазине стройматериалов ликвидировали в подмосковных Люберцах, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в 14:54 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на Касимовском шоссе, дом 3Б.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление внутри нежилого здания. В 15:34 локализация пожара на площади 525 квадратных метров. Пострадавших нет. В 16:25 - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 18 единиц техники, 58 человек, в том числе от МЧС 8 единиц техники, 29 человек.