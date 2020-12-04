РИАМО - 4 дек. С начала 2020 года в Подмосковье было газифицировано 40 населенных пунктов, программа продолжится до момента, пока регион не газифицируют на 100%, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Мособлгазом» был введен в эксплуатацию газопровод-связка между деревнями Костыши и Мосальское, которые располагаются в городском округе Кашира.

«Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, программа газификации Подмосковья пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Новые сети были возведены в рамках губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2030 года». Так, протяженность газопровода составила свыше 6 километров.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов добавил, что в ближайший месяц газ придет в 10 деревень, включая населенные пункты Щелково, Ступино, Одинцовского и других городских округов. До конца текущего года условия газификации создадут для более чем тысячи человек.