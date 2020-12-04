РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Жители Подольска смогут посмотреть 5 и 6 декабря выступления участников фестиваля искусств «Агафонниковские вечера - 2020» онлайн, состоятся концерт эстрадно-джазовой музыки «В ритмах джаза» и концерт-презентация классической музыки «И мастерство, и вдохновенье», сообщается на сайте администрации округа.

В предстоящие выходные в Подольске продолжатся мероприятия 27-го фестиваля искусств «Агафонниковские вечера - 2020», посвященного деятельности музыкальной династии Агафонниковых. Фестиваль организован при поддержке комитета по культуре и туризму администрации округа и Подольской филармонии. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, культурная программа фестиваля проходит в онлайн-формате.

«В субботу, 5 декабря, в рамках фестиваля состоится концерт эстрадно-джазовой музыки «В ритмах джаза» в исполнении оркестра Подольской филармонии с участием вокального ансамбля «Арабески» под руководством дирижера Станислава Прыгунова. В воскресенье, 6 декабря, зрители увидят концерт-презентацию «И мастерство, и вдохновенье» солистов Подольской филармонии – Заслуженной артистки РФ Татьяны Николаевой, Заслуженной артистки РФ Ольги Шаляпиной, а также лауреатов всероссийских и международных конкурсов Павла Быкова и Натальи Чемерских. Начало концертов в 18:00», - говорится в сообщении.

Открылся фестиваль 28 ноября, зрители увидели концерт-приношение «Хоровые произведения Владимира и Владислава Агафонниковых» в исполнении Камерного хора Подольской филармонии под руководством дирижера Кирилла Краюшкина. Династии Агафонниковых по традиции посвящают концерты, литературно-музыкальные вечера, творческие встречи.

Трансляция доступна на YouTube‑канале комитета.