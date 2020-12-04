РИАМО - 4 дек. Комиссия Московского областного УФАС России признала жалобу ООО «Лавр» на действия во время конкурса по выбору УК для управления жилыми домами обоснованной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно доводам жалобы, администрация округа неправомерно отказала фирме в допуске к участию в конкурсе и незаконно признала единственным участником конкурса другую компанию — ООО «Спектр».

«Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в конкурсе, и признала жалобу обоснованной», — отмечается в сообщении.

Администрации городского округа выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений путем аннулирования протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и повторного рассмотрения поступивших заявок.