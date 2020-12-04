РИАМО - 4 дек. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Московской области на текущей неделе из аварийного жилья переселили 39 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Это жители Коломенского, Дмитровского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского городских округов, а также Каширы, Ступина, Егорьевска и Серебряных Прудов», — говорится в сообщении.

Переселены 39 человек из 20 аварийных жилых помещений площадью около 0,8 тысячи квадратных метров. С гражданами заключили договоры социального найма и мены, некоторым из них выплатили выкупную стоимость.

В текущем году в рамках выполнения мероприятий по расселению аварийного жилого фонда в Московской области планируется расселить свыше 46 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются по национальному проекту «Жилье и городская среда».