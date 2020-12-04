РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В подмосковном Подольске в ДК «Металлург» началась ежегодная акция «Подари мечту особенным детям», в ходе которой все желающие могут выбрать письмо ребенка-инвалида с елки и постараться исполнить его желание, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия» член фракции в горсовете, муниципальный куратор проекта Яна Гайша 3 декабря, в Международный день инвалидов, в Доме культуры «Металлург» Подольска организовала открытие ежегодной акции «Подари мечту особенным детям».

«Акция направлена на привлечение внимания к детям с ограниченными возможностями. Каждый из них хочет, чтобы его мечта сбылась: у кого-то это простой сладкий подарок, игрушки, а у кого-то - жизненно необходимые вещи. Волшебником может стать каждый желающий. Для этого необходимо выбрать понравившееся письмо на елочке, стоящей в ДК «Металлург», приобрести подарок и оставить его под елкой», - говорится в сообщении.

Когда все подарки соберут, волонтеры ДК «Металлург» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки развезут их детям и подарят им настоящий праздник.

«Все письма уже ждут вас в фойе ДК «Металлург»! Будем рады видеть вас! Так приятно на некоторое время почувствовать себя волшебником, исполняющим чью-то мечту... Каждый год принимаю участие в этой доброй акции. Присоединяйтесь!» - сказала Гайша.