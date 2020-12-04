РИАМО - 4 дек. Москвичей предупреждают об опасности выхода на тонкий лед, с наступлением морозов водоемы начали покрываться льдом, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Сейчас толщина льда не превышает 4 сантиметров.

«Сегодня по состоянию на 12:00 ледовая обстановка: внутренние водоемы покрыты почти на 80-90% кроме прудов в Троицком и Новомосковском административных округах (там 50%), лед рыхлый с промоинами, толщиной от 1 до 4 сантиметров», - говорится в сообщении.

В Москве-реке пока льда почти нет.