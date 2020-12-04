РИАМО - 4 дек. Школьный корпус, рассчитанный на 400 учащихся, возведут на Никулинской улице столицы для учащихся 5-9 классов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект для школы №1329 уже одобрен Москомархитектурой. Фасады здания решено выполнить в контрастных черно-белых тонах, для облицовки используют металлические кассеты с фактурой «водная рябь».

«Входные группы украсят круглые навесы, напоминающие летающие тарелки. Здесь же предусмотрены встроенные лавочки. По центральному фасаду на уровне первого этажа разместятся разноцветные колонны», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь здания – свыше 7 тысяч «квадратов». Вокруг школы оборудуют спортивные площадки, а также пешеходные дорожки с интересным ландшафтным дизайном.