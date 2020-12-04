РИАМО - 4 дек. С 1 декабря 2020 года Госжилинспекцией Московской области в реестр лицензий региона внесены новые сведения об управлении 1 886 многоквартирными домами в 32 городских округах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Реестр лицензий региона – это документ, в котором собраны данные о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами: их адреса и сведения об организациях, которые ими управляют.

«Решение о внесении изменений в реестр должно принимать общее собрание собственников. Именно на нем жители выбирают способ управления домом и организацию, которая будет его осуществлять. Также изменения могут вноситься после проведения администрацией конкурса по выбору управляющей организации, если жители по каким-то причинам не приняли соответствующее решение самостоятельно», - говорится в сообщении.

Изменения в реестр вносятся на основании предоставляемого в ведомство пакета документов, который должен отвечать всем требованиям жилищного законодательства. В противном случае инспекторы областного надзорного ведомства могут отказать во внесении изменений. До тех пор, пока соответствующие сведения не внесены в реестр, организация не имеет права управлять домом.

С начала текущего месяца Госжилинспекция рассмотрела документы и внесла в реестр лицензий Московской области данные об управлении почти 2 тысячами многоквартирных домов в следующих городских округах: Балашиха (23), Воскресенск (четыре), Дзержинский (один), Дмитровский (24), Долгопрудный (два), Дубна (четыре), Егорьевск (два), Зарайск (один), Ивантеевка (четыре), Коломенский (три), Королев (53), Котельники (два), Красногорск (41), Ленинский (10), Лосино-Петровский (два), Лыткарино (один), Люберцы (32), Мытищи (три), Наро-Фоминский (один), Одинцовский (26), Орехово-Зуевский (188), Пушкинский (16), Раменский (четыре), Сергиево-Посадский (215), Серебряные Пруды (один), Серпухов (два), Солнечногорск (21), Талдомский (11), Химки (шесть), Шатура (902), Щелково (281).