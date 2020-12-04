РИАМО - 4 дек. Самым популярным агрегатором такси среди жителей Москвы по-прежнему остается «Яндекс.Такси», его доля в заказах за сутки — 70,8% (больше на 3%, чем в июне), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На 2 месте — «Ситимобил» — 20,2% в конце осени, почти на 3% меньше, чем в июне», - говорится в сообщении.

На третьей строчке рейтинга расположился агрегатор «Gett». Его доля составляет 6%.

Доли остальных агрегаторов, включая «inDriver» и «Везет» — 3%, ситуация почти не изменилась с июня.