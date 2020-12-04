РИАМО - 4 дек. Жители Подмосковья могут бесплатно провезти новогоднюю елку на общественном транспорте, но ее габариты не должны превышать 120 сантиметров в длину, ширину и высоту, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За транспортировку более крупных зеленых красавиц взимается дополнительная плата. Но сумма параметров дерева не должна превышать 180 сантиметров.

«В автобусах «Мострансавто» цена провоза деревьев рассчитывается согласно действующему тарифу и в городском сообщении составляет 35 рублей», - говорится в сообщении.

В пригородном транспорте цена зависит от расстояния: при поездках протяженностью до 25 километров провоз стоит 35 рублей, 25–50 километров — 70 рублей, 50 и более километров — 105 рублей.