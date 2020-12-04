РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Память защитников столицы в битве 1941 года почтили у мемориала в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска, сообщается на странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«На мемориале павшим односельчанам в Опалихе состоялся памятный митинг, посвященный 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя совета депутатов Красногорска Виталий Левченко, директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун и сотрудники учреждения.

«Память - это не просто взгляд в прошлое, память это наследие и увековечивание того, как нужно жить дальше, как нужно смотреть в будущее, чтобы не допустить подобных трагедий», - отметил Ковтун.

Людмила Рогачева исполнила песню «Темная ночь», после чего присутствующие почтили память погибших участников Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к монументу Вечной славы.