РИАМО - 4 дек. Один человек погиб, второго удалось спасти во время пожара в квартире на севере Москвы днем в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столицы.

Информация о пожаре на улице Цандера поступила в дежурную часть в 15:45. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей в одной из квартир жилого дома на общей площади около 12 квадратных метров. В ходе работ по ликвидации пожара пожарные спасли 1 человека – спасенного передали медикам для осмотра», - говорится в сообщении.

Второго человека спасти не удалось. Пожар ликвидировали в 16:00.