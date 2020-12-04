РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Усадьба Знаменское-Губайлово приглашает жителей подмосковного Красногорска присоединиться к трансляции праздничного концерта в День конституции, 12 декабря, сообщается на официальном сайте МАУ КВК «Знаменское-ГУбайлово».

«Дорогие друзья! Приглашаем вас на концерт «Песни замечательных людей», который состоится 12 декабря в 17:00 на YouTube-канале «Усадьба Знаменское-Губайлово». Для вас поет Сергей Баровский», - говорится в сообщении.

Ссылка на концерт появится во всех официальных соцсетях МАУК КВК «Знаменское-Губайлово» во время проведения концерта.